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غدًا..

مرتضى منصور يكشف المسكوت عنه بمؤتمر صحفي

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

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"مرتضى" يكشف حقيقة حل مجلس الإدارة قبل المؤتمر

تحقيق

بلاغ

الزمالك

مرتضى منصور

نيابة اموال عامة

يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا غدًا، السبت، بمقر النادي بميت عقبة، للحديث عن المؤامرات التي يتعرض لها مجلس إدارة النادي الفترة الأخيرة، وعرض بعض التسجيلات على وسائل الإعلام مع إعلان القرار النهائي للمجلس سواء بالانسحاب الرسمي من البطولات أو حل الأزمة.

يأتى هذا بعدما اشتعلت الأجواء داخل أروقة النادي الفترة الماضية بعدما  خضع أكثر من عضو بالمجلس للتحقيق في نيابة الأموال العامة العليا بشأن إيداع أموال النادي والاتجار في العملة بعد البلاغ المقدم من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وعلى رأسهم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس البيت الأبيض، ورحاب أبورجيلة عضو مجلس الإدارة السابق، بينما اعتذر حازم ياسين عن جلسة تحقيق لظروف صحية.


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