بالفيديو.. موظفة سابقة بالبيت الأبيض تفضح زوجة ابن ترامب

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ارشيفية

وكالات- الدويني فولي

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نشرت نجمة برنامج الواقع “ذي أبرنتيس″ والمساعدة السابقة في البيت الأبيض، أوماروسا مانيجولت نيومن، الخميس، تسجيلاً صوتياً لمكالمة هاتفية توحي بأن زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول إسكاتها بالمال.

وسلّمت مساعدة ترامب السابقة والساخطة التسجيل إلى محطة “إن بي سي”. وتسمع في التسجيل لارا ترامب زوجة إريك ترامب ابن الرئيس الأمريكي وهي تتحدث عن عرض لوظيفة براتب 15 ألف دولار شهرياً على أن يضع البيت الأبيض الشروط لاحقاً لقاء ذلك، في إشارة إلى التزامها الصمت وعدم التحدث عن ترامب.

وتقول لارا ترامب لها: “يبدو إلى حد ما أنك تملكين بالتأكيد بعض الأشياء التي يمكن أن تقومي بطرحها للانسحاب”، مؤكدة أن مبلغ الـ15 ألف دولار سيدفعه “المانحون الصغار” لحملة ترامب.

وتضيف لارا ترامب “أقول بوضوح إنه اذا انضممت إلى الحملة لن تحدث تسربيات وكل شيء والجميع سيكون إيجابياً، أليس كذلك؟”.

وبعد إذاعة التسجيل، أصدرت لارا ترامب بياناً لم تنفِ فيه الاتهامات الموجهة إليها، لكنها قالت إنها شعرت أنها تعرضت لخيانة من قبل زميلة سابقة كانت تعتبرها أختاً لها.

وأكدت في البيان: “تحادثت مع أوماروسا كصديقة وأخت في الحملة، وأنا مصدومة بالمطلق وحزينة لخيانتها وخرقها الثقة على مستوى شخصي عميق”.

وأضافت: “أتمنى أن يكون الأمر يستحق كل هذا العناء يا أوماروسا، لأن هناك بعض الأشياء التي لا يمكنك أن تحددي لها سعراً”.

واشتهرت أوماروسا كمتسابقة في برنامج “ذي أبرنتيس″ الذي كان يقدمه ترامب، وحصلت بعد ذلك على وظيفة في البيت الأبيض براتب 180 ألف دولار سنوياً قبل أن يتم فصلها.

وطرحت الثلاثاء في الأسواق كتاب “مختل” (أنهينجد) الذي تقول إنه “نظرة من الداخل على البيت الأبيض في عهد ترامب” وتتحدث فيه عن تجربتها في البيت الأبيض.

وتقول أوماروسا في الكتاب: “لا شيء له معنى عند دونالد ترامب أكثر من نفسه”، مشيرة إلى أنه ينام في حجرة منفصلة عن غرفة زوجته ميلانيا، وأنه أحضر سريراً لتسمير البشرة إلى البيت الأبيض.

وكانت أوماروسا قد نشرت سابقاً تسجيلاً صوتياً لجلسة تسريحها من قبل جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، واتهمت البيت الأبيض بـ”الكذب”.

ويأتي نشرها للتسجيلات، بينما تروج لكتابها التي تتحدث فيها عن الوقت الذي أمضته في مقر الرئاسة، وهي تعمل مع الرئيس.

ووصف ترامب أوماروسا بأنها “كلبة” ومخبولة” و”منحطة” بعد نشرها التسجيل الصوتي لجلسة طردها من قبل كيلي.

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