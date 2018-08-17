الأزمات تضرب سيارات الأغنياء

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مركز المعلومات

علامة تجارية

سوق السيارات

الاقتصاد العالمي

شهد سوق السيارات في الآونة الأخيرة تأثرًا حادًا بسبب تراجع الاقتصاد العالمي مما أدي إلى تراجع العديد من الطرازات المختلفة.

وكشف مجلس معلومات السيارت "أميك" لمبيعات السيارات عن تراجع بعض الطرازات ونمو البعض الأخر خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بنفس الوقت في 2017 لافتا إلى أن شريحة السيارات الفاخرة خاصة التي تزيد عن مليون جنيه بدأ أمرها متباينا من سيارة لاخرى ومن علامة تجارية لأخرى.

وتظهر بيانات أميك أن عددًا من الطرازات الفاخرة قد شهد نموًا في المبيعات خلال النصف الأول من 2018 مثل لكزس LX570 ولاند روفر رينج روفر.

 كما تمكنت نيسان باترول من تسجيل 61 سيارة حيث طرحت في السوق المحلية لأول مرة خلال فاعليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 كما شهد السوق نموًا لمبيعات عدد من السيارات الأخرى.

في المقابل تأثرت مجموعة أخرى من السيارات بشكل سلبي وفي مقدمتها تويوتا لا ندر كروزر التي تراجعت مبيعاتها بواقع 242 وحدة وتويوتا برادو بواقع 391 وحدة وغيرها كما تراجعت مجموعة من السيارات الأخرى بشكل أقل.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل التغير في مبيعات السيارات التي تزيد أسعارها عن مليون جنيه خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

ووفق خبراء ومراقبين؛ فإن شريحة السيارات الاقتصادية والمتوسطة كانت الأكثر تضررًا بهذه الأزمات خاصة أن قرارات شرائها ترتبط في المقام الأول بالعامل السعري على حساب العوامل الأخرى المتعلقة بالفنيات والمواصفات والجودة.



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