» شذوذ وقتل داخل المقابر

17 أغسطس 2018 - 01:37 م

أقدم عاملان على قتل آخر بقرية فرقص، بمركز طامية، بالفيوم، بضربه بحجر على رأسه، بسبب مطالبته لهما بدفع أموال عقب ممارستهما الشذوذ الجنسى معه فى مقابر.

وردت معلومات للواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، تفيد بالعثور على جثة لذكر مجهول فى العقد الثالث من العمر، يرتدى ملابسه وسط المقابر، والجثة فى حالة تعفن كامل.

وبينت التحريات أن وراء الواقعة "أ.ع.م" 25 سنة- ، والسابق ضبطه واتهامه في 7 قضايا سلاح نارى، وأن مرتكبي الواقعة، هما "ع.ف.ع" (34 سنة-عجلاتي)، و"ا.ر.ع" (19 سنة-عامل)، ويقيمان بقرية فرقص، لرفضهما دفع مقابل مادي لممارسة الشذوذ الجنسي مع المجني عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بالوقعة، وأنهما استدرجا المجني عليه، لمقابر القرية، ومارسا معه الشذوذ الجنسي، وعند مطالبته لهما بدفع مقابل مادي لذلك قتلاه.