  • الجمعة 17 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:18 م
بحث متقدم
قيادي إخواني للإسلاميين : "أم علي قلوب أقفالها"

قيادي إخواني للإسلاميين: "أم على قلوب أقفالها"

حبس مهندس ميكانيكا لهدمه فيلا تراثية بالإسكندرية

إيجار الشاليه في الساحل بـ3 آلاف والفيلا بـ10 آلاف يوميًا

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطي" على الهواء

سيارات جمارك

الأزمات تضرب سيارات الأغنياء

موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

ضربة جديدة لـ«الليرة» التركية

الليرة التركية تهز البنوك الأمريكية

صلاح

"جوارديولا" يتحدى خطورة "صلاح" بهذه الطريقة

بن سلمان

بالفيديو.. ابن سلمان يكشف علاقة حزب الله والحوثي

الحلفاوي : استرجلوا بلاش تحطيم للشباب

الحلفاوي: "استرجلوا بلاش تحطيم للشباب"

بابا الفاتيكان

الفاتيكان يرد على اغتصاب قساوسة لألف طفل

في الفيوم..

شذوذ وقتل داخل المقابر

قضايا وحوادث

أرشيفية
ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

تسريبات صادمة لنظام بشار عن 150 ألف رجل أعمال

#

الكشف عن سر خطير داخل غرفة مخفية بهرم "خوفو"

#

مذيع يحرض سجناء الإخوان على الهروب من السجون

#

عامل يقتل سيدة ضبطته أثناء السرقة

قتل

جريمة قتل

الشذوذ الجنسي

مركز طامية

قتل فى المقابر

أقدم عاملان على قتل آخر بقرية فرقص، بمركز طامية، بالفيوم، بضربه بحجر على رأسه، بسبب مطالبته لهما بدفع أموال عقب ممارستهما الشذوذ الجنسى معه فى مقابر.

وردت معلومات للواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، تفيد بالعثور على جثة لذكر مجهول فى العقد الثالث من العمر، يرتدى ملابسه وسط المقابر، والجثة فى حالة تعفن كامل.

وبينت التحريات أن وراء الواقعة "أ.ع.م" 25 سنة- ، والسابق ضبطه واتهامه في 7 قضايا سلاح نارى،  وأن مرتكبي الواقعة، هما "ع.ف.ع" (34 سنة-عجلاتي)، و"ا.ر.ع" (19 سنة-عامل)، ويقيمان بقرية فرقص، لرفضهما دفع مقابل مادي لممارسة الشذوذ الجنسي مع المجني عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بالوقعة، وأنهما استدرجا المجني عليه، لمقابر القرية، ومارسا معه الشذوذ الجنسي، وعند مطالبته لهما بدفع مقابل مادي لذلك قتلاه.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» شذوذ وقتل داخل المقابر
» القبض على "ميريام كلينك"
» بالصور.. حريق داخل نفق بـ صلاح سالم
» قرار جديد من "المركزي" بشأن الفائدة
» صيادلة القاهرة: "إحنا غلابة"
» بالفيديو.. معجزة ربانية لـ"عنكبوت الرتيلاء"
» وكيل "الزراعة بالبرلمان": نعاني من ندرة المياه
» شاهد.. الحج يجمع شقيقين سوريين بعد فراق 7 سنوات
» النقل: "داخلين على فترة حرجة"
» أسعار السيارات المستعملة بسوق الجمعة
» هجوم بمنجنيق يستهدف مسجدين

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر