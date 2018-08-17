"جوارديولا" يتحدى خطورة "صلاح" بهذه الطريقة

17 أغسطس 2018 - 01:44 م

طالب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جوسيب جوارديولا، لاعبيه بضبط النفس خلال لقاء العودة أمام نادي ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، موجهًا لهم تعليمات مهمة بتضييق المساحات على "صلاح وماني" خلال اللقاء لإيقاف خطورتهما.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إن جوسيب جوارديولا، المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى، منح لاعبيه العديد من التعليمات قبل انطلاق مباراة ليفربول، أبرزها إغلاق المساحات من العمق والأطراف أمام الثنائى محمد صلاح وساديو مانى، فى ظل السرعة التى يتمتع بها الثنائى بجانب البرازيلى فيرمينو.

وأضافت الصحيفة أن جوارديولا حذر مدافعى مانشستر سيتى كثيراً من سرعة هجوم ليفربول، وطالبهم بعزل الثنائى محمد صلاح وساديو عن بعضهما، موضحاً أن ليفربول يصبح أكثر خطورة عندما يمتلك لاعبوه الكرة، فى ظل قدرتهم على الركض بالكرة من الخلف.

جدير بالذكر أن تلك المباراة شهدت طرد السنغالى ساديو مانى مهاجم ليفربول فى الشوط الأول من زمن اللقاء أثر تدخل عنيف مع إيدرسون حارس مانشستر سيتى، وهو الطرد الذى كان بمثابة "نقطة التحول" فى المباراة.



