ضبط 114 طن لحوم مجهولة المصدر بالإسكندرية

أحمد الشربينى
ضبطت مباحث التموين بالإسكندرية 114 طن لحوم مجهولة المصدر، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، قبل طرحها للمواطنين.
وأكدت التحريات قيام مالك إحدى شركات الصناعات الغذائية، ومستأجر ثلاجة لحفظ السلع الغذائية والتصنيع الحيوانى، السلع الغذائية اللحوم ومصنعاتها المعبأة داخل عبوات مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور لتحقيق أرباح هائلة خلال فترة العيد.
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 114,070 طن سلع غذائية عبارة عن "لحوام ، قلوب ، كبده ، كلاوى " مجهولة المصدر .
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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