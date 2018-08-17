  • الجمعة 17 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:19 م
بحث متقدم
بيرات ألبيرق

تصريح لوزير المالية ينعش سندات تركيا الدولارية

قيادي إخواني للإسلاميين : "أم علي قلوب أقفالها"

قيادي إخواني للإسلاميين: "أم على قلوب أقفالها"

حبس مهندس ميكانيكا لهدمه فيلا تراثية بالإسكندرية

إيجار الشاليه في الساحل بـ3 آلاف والفيلا بـ10 آلاف يوميًا

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطي" على الهواء

سيارات جمارك

الأزمات تضرب سيارات الأغنياء

موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

ضربة جديدة لـ«الليرة» التركية

الليرة التركية تهز البنوك الأمريكية

صلاح

"جوارديولا" يتحدى خطورة "صلاح" بهذه الطريقة

بن سلمان

بالفيديو.. ابن سلمان يكشف علاقة حزب الله والحوثي

الحلفاوي : استرجلوا بلاش تحطيم للشباب

الحلفاوي: "استرجلوا بلاش تحطيم للشباب"

السكة الحديد تحث العاملين في أبراج الإشارات على هذا الأمر

آخر الأخبار

رسلان
ارشيفية

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

قرار جديد من وزيرة الصحة بشأن تحية العلم

#

أستاذ طرق يكشف معلومة خطيرة عن السكة الحديد

#

زميل صلاح بالمنتخب يفجر مفاجأة مدوية عنه

#

وكالة روسية تنشر فيديو «انفجار نووي بالبيت الأبيض»

السكة الحديد

اشرف رسلان

الابراج الاشارة

الفنيين

وجه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، العاملين وممثلي كهربائى الإشارات والفنيين بأبراج الاشارات بالمنطقة المركزية إلى بذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة الصعوبات الفنية التى تقابلهم أثناء العمل مع رؤسائهم وضرورة تطبيق مبدأ السلامة أثناء أعمال الصيانة بأبراج الإشارات مع حثهم ببذل مزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة.

وأكد رئيس الهيئة خلال لقائه بالعاملين فى الأبراج، في تصريحات صحفية، أن المرحلة المقبلة ستشهد التواصل الفعال بين قيادات الهيئة وجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة باعتبار أن العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية، وذلك من أجل تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.

وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من جميع طوائف التشغيل والفنيين من أجل رفع مستوى الأداء للهيئة خلال المرحله القادمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق سمير صبري على فيديو "متحرش التجمع"
» شذوذ وقتل داخل المقابر
» القبض على "ميريام كلينك"
» بالصور.. حريق داخل نفق بـ صلاح سالم
» قرار جديد من "المركزي" بشأن الفائدة
» صيادلة القاهرة: "إحنا غلابة"
» بالفيديو.. معجزة ربانية لـ"عنكبوت الرتيلاء"
» وكيل "الزراعة بالبرلمان": نعاني من ندرة المياه
» شاهد.. الحج يجمع شقيقين سوريين بعد فراق 7 سنوات
» النقل: "داخلين على فترة حرجة"
» أسعار السيارات المستعملة بسوق الجمعة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر