السكة الحديد تحث العاملين في أبراج الإشارات على هذا الأمر

17 أغسطس 2018 - 01:53 م

وجه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، العاملين وممثلي كهربائى الإشارات والفنيين بأبراج الاشارات بالمنطقة المركزية إلى بذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة الصعوبات الفنية التى تقابلهم أثناء العمل مع رؤسائهم وضرورة تطبيق مبدأ السلامة أثناء أعمال الصيانة بأبراج الإشارات مع حثهم ببذل مزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة.

وأكد رئيس الهيئة خلال لقائه بالعاملين فى الأبراج، في تصريحات صحفية، أن المرحلة المقبلة ستشهد التواصل الفعال بين قيادات الهيئة وجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة باعتبار أن العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية، وذلك من أجل تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.

وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من جميع طوائف التشغيل والفنيين من أجل رفع مستوى الأداء للهيئة خلال المرحله القادمة.