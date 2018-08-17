تصريح لوزير المالية ينعش سندات تركيا الدولارية

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بيرات ألبيرق
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متابعات- محمد الخرو

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وزير المالية

تركيا

تصريحات

البنوك

المستثمرين

طمأنت تصريحات وزير المالية التركي بيرات ألبيرق المستثمرين والتي أكد خلاله أن بلاده قادرة علي الخروج من الأزمة التي تسببت فيها أكثر من قوة لافتا إلى أن البنوك التركية لا زالت قوية ويمكنها تحدي الأزمات.

تصريحات وزير المالية التركي دفعت السندات السيادية التركية المقوَّمة بالدولار  الي زيادة ملحوظة أدت إلي مكاسبها.

وحققت السندات المستحقة في 2045 بعضًا من أكبر المكاسب مع صعودها 3.7 سنت ليجري تداولها عند 81.95 سنت، وهو أقوى مستوى لها منذ يوم الجمعة الماضي، وفقًا لبيانات تريدويب.


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