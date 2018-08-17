دمج مرتقب كلية هندسة عين شمس بكلية شرق لندن

17 أغسطس 2018 - 02:10 م

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دمج كلية الهندسة بجامعة عين شمس، مع كلية الهندسة بجامعة شرق لندن بإنجلترا، خطوة مهمة.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال تصريحات تليفزيونية فى برنامج “الحياة في مصر”، المُذاع على قناة الحياة: "كلية الهندسة في جامعة إيست لندن، متميزة في مجالات هندسة العمارة والعمران البيئي، والبناء والمعلومات ونظم البرمجيات في إنجلترا والعالم لأكثر من 120 عامًا، وتخصصاتها تتماشى مع احتياج الصناعة والثورة الصناعية الرابعة في مصر".

وتابع وزير التعليم العالي، أن الدمج يهدف لمنح الطلاب شهادة مزدوجة لجامعتين، حتى يتساوى الطالب المصري مع الأجانب، ورفع مستوى الجامعات والتعليم المصري بجميع مجالاته، وكذلك رفع التعليم المصري في مستوى التصنيف العالمي للتعليم، مؤكدًا أنها تعادل سفر الطلاب للخارج للدراسة.