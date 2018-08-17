قراءة القرآن منامًا حسن دين وعلم وحكمة

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الدين

العلم

القران

قراءة

الحكمة

قراءة القرآن مناماً

التأويل..

قراءة القرآن حسن دين، و علم، و حكمة فى التعامل مع الناس ويدل أيضا على النصح والاستقامة على الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى : ( لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ) آل عمران 113 :114.

ومن قرأ القرآن تكلم بالحق وإن كان مهموما فرج الله همه وإن كان فى قلق زال قلقه على خير لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) يونس57. وهو أيضا قضاء دين وتوبة الى الله وقراءة القرآن حفظ من كيد الكائدين لقوله تعالى : ( وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ) الإسراء 45.

وقراءة القرآن مكانة وعلو شأن وشفاء من مرض، ونصرة وشرف، و سعادة وتحقيق أمنية، و زيادة الإيمان والخشوع. و قراءة القرآن تدل أيضاً على أداء الأمانة و كثرة الأعمال الصالحة وعلو الدرجات، والعزة وزيادة الذكر والحكمة. والله أعلم.

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