حالة الطقس غدًا

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ارتفاع درجات الحرارة غدًا والعظمى تسجل 30 درجة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية غد السبت 18 أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون معتدلًا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 فيما يأتى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 35

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 24 30

السلوم 23 30

سيوة 25 38

بورسعيد 26 31

دمياط 26 31

العريش 23 32

رفح 23 31

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 35

رأس سدر 24 36

نخل 18 34

نويبع 27 36

طابا 26 35

كاترين 19 34

الطور 27 35

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 25 36

بنى سويف 25 35

المنيا 25 36

أسيوط 26 37

سوهاج 27 39

قنا 27 41

الأقصر 27 42

أسوان 29 43

أبوسمبل 28 41

الوادى الجديد 27 40

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 36

رأس حدربة 28 35

حلايب 28 35



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