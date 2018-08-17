"القاهرة" تتزين للاحتفال بقدوم عيد الأضحى

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وكالات- حنان حمدتو

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كشف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن انتهاء حدائق القاهرة المتخصصة والعامة والمتميزة  من استعداداتها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث تم توفير سبل الراحة والأمان لهم مشيراً إلي أن الحدائق أصبحت جاهزة لفتح أبوابها أمام الجماهير من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل.

وطالب عبد الحميد، رئيسي مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ومشروع الحدائق المتخصصة بوقف الإجازات ، وإلغاء الراحات الأسبوعية ، واستمرار العمل على 3 ورديات يومياَ حتى انتهاء أجازة العيد سواء بالنسبة لعمال الهيئة أو عمال الشركات العاملة بالقاهرة ، والتأكد من وجود سيارات إسعاف بالقرب من الحدائق وداخلها لمواجهة أى طارئ بالإضافة الى تكثيف التواجد الأمني بالتنسيق مع مديرية الأمن وأقسام الشرطة .

كما ناشد المحافظ رئيس هيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة بالساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى وعددها 350 ساحة ومراجعة النظافة حول المساجد أحياء القاهرة والمحاور والطرق المؤدية إليها، وتكليف مسئولي الإنارة المركزية بالهيئة لمراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع .

وأكد المهندس محسن المأمون رئيس هيئة النظافة علي استعداد الحدائق العامة والمتميزة لاستقبال زوار العيد حيث تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية  وتم تجهيز50 ألف كيس لجمع القمامة لتوزيعهم على رواد الحدائق لجمع القمامة بها وعدم إلقائها بالمسطحات الخضراء خلال أيام العيد .

وفي سياق متصل أعلن اللواء محمد سلطان رئيس مجلس ادارة مشروع الحدائق المتخصصة الانتهاء من أعمال الصيانة بجميع حدائق مشروع الحدائق المتخصصة والتي تضمنت صيانة المسطحات الخضراء وصيانة شبكة وأعمدة الإنارة والممرات والأسوار وصيانة شاملة لدورات المياه كما تم التأكد من سلامة وسائل الترفيه والتسلية من قطارات وبدالات مائية وعربات تصادمية وملاهي للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتم التنسيق مع جميع أقسام الشرطة الداخل فى نطاقها حدائق المشروع لدعم هذه الحدائق بقوات من الشرطة خلال أيام العيد حفاظا على الأمن والانضباط مع تواجد سيارات الإسعاف بجميع الحدائق طوال أيام العيد.



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