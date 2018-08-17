تعرف على الفوائد السحرية للجوافة

17 أغسطس 2018 - 02:30 م

تعتبر الجوافة من الثمار التي يحبها الجميع وبالتزامن مع وقت تواجدها، نعرض في هذا المقال فوائدها الصحية.

فوائد ثمرة الجوافة العلاجية

للجوافة العديد من الفوائد لعلاج الكثير من الأمراض ومنها:

تعمل على الوقاية من نزلات البرد، ويعمل على الوقاية من أعراض البرد بشكل خاص لدى الأطفال.

تعمل على الوقاية من السُعال ويعمل أيضاً على علاجه والتخفيف من حدته.

تعمل على علاج مرض الإسقربوط ويقي منه، والإسقربوط هُو مرض يُصيب بشكلٍ خاص الأطفال؛ بسبب نقص فيتامين سي لديهم، ويُعتبر مرض نادر.

تعمل على مُعالجة الجروح والحد من آلام الأسنان.

تعمل على وقاية الجسم من خطر السرطان.

تعمل على وقاية الجسم من خطر الأمراض القلبية.

تُعتبر من أكثر الفاكهة المُفيدة لعلاج حالات الإسهال.

تُعتبر مُفيدة لتقوية البالغين والمرأة الحامل، فهي تُعتبر كمُكمِل غذائي، وينصح بها الأطباء.

تُعتبر نسبة السُكريات الموجودة بداخلها مُنخفضة إلى حدٍ ما، وهذا الأمر يجعلها مُلائمة بشكل أكبر لمرضى السُكري عن باقي أنواع الفاكهة.

تُعتبر من أكثر الفواكه التي تعمل على ترطيب وتفتيح وتنقية البشرة، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات، وخاصة A ،B ،C ونسبة كبيرة من الماء التي تُساهم في الوقاية من المشاكل في الجلد.

تعمل على التخلص من الوزن الزائد، فتُعتبر الجوافة من الثمار التي تحتوي على سعرات حرارية بشكلٍ قليل، لذلك فهي تُعتبر الفاكهة المثالية للتخسيس ويتم ذلك دون المساس بالفيتامينات الموجودة داخل الجسم.

تُعتبر الجوافة من أكثر الفاكهة التي تُساعد في التخلص من الكولسترول الضار بالجسم LDL ، وزيادة نسبة الكولسترول المُفيد للجسمHDL .

تُعتبر الجوافة من أكثر الفاكهة التي تَعمل على الحفاظ على ضغط الدم من الارتفاع، وتعمل على تنظيم الضغط بالدم.

يُنصح بعدم تناول الجوافة الخضراء والتي لم تنضج بشكل كافٍ بعد، فقد تحتوي قشرتها على السموم والتي تضر بالجسم.

فوائد أوراق الجوافة

تُعتبر شجرة الجوافة من أكثر الأشجار المُفيدة، لا سيما في أن الفائدة تكمن أيضاً في أوراق هذه الشجرة، ويُعتبر مغلي ورق الجوافة من أكثر الوصفات الطبية الطبيعية المُفيدة لعلاج عدة أمراض والتي تتلخص في الآتي:

يُساعد في إعطاء العين البياض الأكثر، ويعمل على تقوية النظر وبشكلٍ خاص ليلاً.

يُساعد مغلي أوراق الجوافة في علاج حبوب الشباب، الكلف، القشف، وغيرها من المشاكل التي تظهر على البشرة، ويتم ذلك عن طريق مسح الوجه بهذا المغلي لعدة مرات مُتكررة وشاهد بعد ذلك النتائج.

يُساعد مغلي أوراق الجوافة أيضاً في تبييض الأسنان، فهو يُعتبر كعلاج لتسوس الأسنان وتبييضها.

يُساعد مغلي أوراق الجوافة أيضاً في علاج المعدة وتقوية غشاءها، ويعمل على تقوية الأنزيمات لتعمل على التصدي لأي ميكروب بالمعدة.

يُعتبر مغلي أوراق الجوافة مُدر للبول، ويعمل على تنقية البول من كُل الشوائب.

يُعتبر بمثابة عُشب لعلاج الكثير من المشاكل المرضية بالمعدة، ويعمل بالقضاء عليها بشكل مُباشر، كأوجاع المعدة والقرحة وبعض الالتهابات الحادة.

يعمل مغلي أوراق الجوافة على طرد الكولسترول الضار بالجسمLDL ، وتنظيم الكولسترول الحميدHDL .

يُعتبر مغلي أوراق الجوافة بمثابة علاج لاضطرابات والتهابات الكلى.

يُعتبر كمُهدئ للأعصاب وخاصة لمن يُعاني من الصرع وتشنجات الأطفال.

يُعتبر مغلي أوراق الجوافة والعروق الصغيرة بمثابة طارد للمشيمة المُتأخرة في رحم الأم بعد الولادة.

تم استخدام مغلي أوراق الجوافة قديماً لتقليل حدة القيء والاسهال وخاصة لمن يُعاني من مرض الكوليرا.

يُعتبر مغلي أوراق الجوافة بمثابة علاج لحالات السُعال، نزلات البرد، الرشح، وحساسية الصدر.

يُعتبر مغلي أوراق الجوافة بمثابة علاج لالتهابات وقروح الفم فيُمكنك المضمضة به للتخلص من هذه القروح.

يُعتبر أيضاً بمثابة مُطهر للمعدة، فهو يقضي على ديدان المعدة والأمعاء بشكل كبير.

يُعتبر بمثابة علاج لتورمات المفاصل والتهابها، ويعمل على تخفيف آلام الأسنان.

يُعتبر خافض للسُكري، مُضاد لحالات الاسهال، يعمل على تهدئة عمليات الدماغ.

تحتوي أوراق الجوافة على الفينولات المُضادة للأكسدة والتي تُعتبر بمثابة مُحارب جيد ضد السرطان.