إطلاق سراح " هشام عبد الله"

17 أغسطس 2018 - 02:39 م

أطلقت السلطات التركية سراح الفنان هشام عبد الله، مقدم البرامج بقناة "الشرق" التي تبث من تركيا.

وقال أيمن نور، المرشح الرئاسي السابق، على حسابه علي "تويتر"، "هشام عبدالله مطلق السراح، ويعود لجمهوره ومحبيه، الحمد والشكر لله رب العالمين".

يذكر أن عبد الله قد تم توقيفه من قبل دورية أمنية تركية فى منطقة سكنه بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به وعدم حصوله على أوراق إقامة.

وبعد الكشف عن اسمه من جانب أجهزة الأمن فى تركيا تبين أنه مطلوب من الإنتربول بسبب وضعه على قوائم الإرهاب فى أكثر من دولة عربية.