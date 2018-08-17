"مصر للطيران" تسير 7 رحلات سريعة للأراضي المقدسة

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وكالات- حنان حمدتو

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الحج

المملكة العربية السعودية

جدة

مصر للطيران

أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، عن طوارئ فى رحلات السفر إلى الأراضى المقدسة اليوم، وأقلعت 7 رحلات لنقل حجاج "الحج السريع" وهو الختام الفعلى لرحلات الشركة لنقل الحجاج.

وقالت مصادر بالشركة، إنه سيتم اليوم الجمعة تسيير 7 رحلات لنقل الحجاج الحج السريع إلى الأراضى المقدسة، مشيرة إلى أنه سيغادر عليها ما يزيد عن 1000 حاج.

الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت فى وقت سابق عن نقلها ما يزيد على 65 ألف حاج إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، على متن أكثر من 360 رحلة إلى المدينة وجدة.



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