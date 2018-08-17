» السماح بالجمع بين السجناء وزوجاتهم

17 أغسطس 2018 - 02:52 م

وافق قطاع السجون بوزارة الداخلية برئاسة اللواء زكريا غمري، مساعد الوزير، على التماسات 12 نزيلًا من نزلاء القطاع بزيارة ذويهم من النزيلات بسجن القناطر للرجال.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن الاستجابة لهذه التماسات "يأتى في إطار حرص القطاع على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون والحرص على الاستقرار النفسى والاجتماعى لكافة النزلاء داخل محبسهم تمهيداً لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين عقب انتهاء مدة عقوبتهم".