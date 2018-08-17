» الذهب يرتفع 10 جنيهات ليسجل هذا الرقم

17 أغسطس 2018 - 03:03 م

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 600 جنيه في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

عيار 18: 515 جنيهًا

عيار 21: 600 جنيه

عيار 24: 685 جنيهًا

الجنيه الذهب: 4800 جنيه

الأوقية: 1180 دولار.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.



