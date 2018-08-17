التعليم تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية

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وكالات : حنان حمدتو

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وزارة التربية والتعليم

طارق شوقى

دبلومات فنية

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي 2018/2017.

وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، أن مؤشرات النتيجة جاءت كالتالي:

 أعداد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنية نظامي الثلاث والخمس سنوات:

• إجمالي طلاب التعليم الصناعي (117507) طالبًا/طالبة، والزراعي (36055)طالبًا/طالبة، والتجـارى (79747) طالبًا/طالبة، والفندقــي (6007)طلاب/ طالبات.

إجمالي عام لأعداد الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني(239,316)طالبًا/ طالبة.

إجمالي عام لأعداد الطلاب الحاضرين امتحان الدور الثاني(235,019) طالبًا/ طالبة.

ثانياً: نسبة نجاح مدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:

التعليم الفني الثانوي التجاري 92,68 %

التعليم الفني الثانوي الفندقي 93,87 %

التعليم الفني الثانوي الزراعي 91,02%

التعليم الفني الثانوي الصناعي 91,38%

بلغت نسبة الإجمالي العام للثلاث سنوات 90,77 %

ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج:

بلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) 96,68%

رابعًا: الإعداد المهني:

بلغت نسبة النجاح بمدارس الإعداد المهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) 83,63% .

خامسًا: نسبة نجاح مدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

التعليم الفني الثانوي التجاري 99,17%

التعليم الفني الثانوي الفندقي 95,03%

التعليم الفني الثانوي الزراعي 95,70%

التعليم الفني الثانوي الصناعي 99,20%

بلغت نسبة الإجمالي العام للخمس سنوات 98,49 %.


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