» إحباط تهريب 1800 جهاز تتبع داخل حاويتين بالسويس

17 أغسطس 2018 - 03:10 م

ضبطت الأجهزة الأمنية لتأمين محور قناة السويس 1800 جهاز تتبع مزود بكاميرا محظور دخولها البلاد داخل حاويتين بميناء العين السخنة بالسويس.

وردت معلومات للواء دكتور أشرف عبدالقادر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام شركة "و" للاستيراد والتصدير لصاحبها "عبدالنعيم .ا .ع"52 عاما ومقيم الازهر القاهرة ومقر الشركة ميدان لبنان باستيراد حاويتين مقاس ( 40 ) قدم مشمولهما (استاند ميزان) وارد نهائى ميناء العين السخنة من دولة الصين .

وأضافت المعلومات، بان مشمولهما مخبأ بداخله أصناف مخالفه لما هو وارد بالمستندات، ومحظور دخوله البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وتقديم إخبارية سرية لجمارك ميناء العين السخنة، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص محتويات الحاويتين فى حضور مندوب الشركة، أسفرت أعمالها ضبط ( 1800 ) جهاز ( Gbs ) تتبع ومراقبة مزود بكاميرا وشريحة تليفون وميكروفون وفتحه لتركيب وصلة USB ذات تقنية عالية، و ذلك بالمخالفة للأمر العسكرى رقم 3 لسنة 1998، و المادة رقم 44 من قانون الاتصالات، و قرار وزير الدفاع رقم 64 لسنه 2003، كما تم ضبط 10440 عبوة زيت خاص بالشيشة الالكترونية مهربة ايضا داخل الحاويتين.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.