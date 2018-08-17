» بالفيديو.. فعاليات حرق جثمان رئيس وزراء الهند السابق

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اتال بيهاري
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متابعات- محمد الخرو

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رئيس الوزراء

فعاليات

أتال فاجباني

نقلت وسائل الإعلام الهندية فعاليات مراسم حرق جثمان رئيس الوزراء الهندى الأسبق أتال بيهاري فاجبايى والذي توفي ليلة أمس عن عمر ناهز  الـ93 عامًا.

وكان السياسى والشاعر فاجبايى، واحدًا من أكثر قادة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسى القومى شعبية وهو نفس الحزب الذى ينتمى له رئيس الوزراء الحالى ناريندرا مودى.

لكن على النقيض من مودى الذى يقول منتقدوه إنه شخصية استقطابية رغم تعهداته بتحقيق تنمية شاملة فى الهند التى يقطنها 1.3 مليار شخص، فقد كان فاجبايى الوجه المعتدل للتيار الهندوسى القومى ونال إعجاب بعض خصومه.
شاهد الفيديو..


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