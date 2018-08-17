قرار عاجل من الكنيسة المصرية بتقنين الأديرة

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دير

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الكنيسة الأرثوذكسية

ابو مقار

أعلنت اللجنة المجمعية للرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فرض هدنة على كافة الأماكن غير المعترف بها كأديرة، مدة شهر لتصحيح أوضاعها والخضوع لإشراف البطريركية روحيًا وماليًا وإداريًا ورهبانيًا؛ لتعميرها بطريقة صحيحة بحسب قوانين الرهبنة المعمول بها في الأديرة العامرة ثم الاعتراف بعد ذلك بها كأديرة.

وأوضحت اللجنة، أن الخطوات اللازمة لتصحيح الأوضاع هي: تسجيل الأراض المقامة عليها تلك المباني باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والخضوع لمن يرسله البابا تواضروس الثاني، للإشراف المالي والإداري والروحي والرهباني على تلك الأماكن غير المعترف بها، والرجوع إلى شروط لائحة الرهبنة لتعمير دير جديد.

وأكدت اللجنة، أن من لا يقبل بهذه الدعوة يعلن العصيان على الكنيسة، وأن له نية أخرى لا علاقة لها بالرهبنة بل لأغراض شخصية منحرفة عن الطريق السليم وسيحكم على نفسه بالتجريد من الرهبنة والكهنوت.

وتعتبر تلك القرارات استكمالاً لقرارات اللجنة السابقة لضبط الرهبنة والأديرة عقب حادث مقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار، في 29 يوليو الماضي، داخل الدير، على يد راهبان أحداهما جرد من الرهبنة.

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