  • الجمعة 17 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:53 م
بحث متقدم
صلاح وماني

«كلوب» يكشف حقيقة صراع «صلاح» و«ماني»

عمار علي حسن

إلغاء حلقة عمار علي حسن مع محمود سعد

جمال خاشقجي

«خاشقجي»: الدواعش وذباب الحكومات شوهوا «تويتر»

بابا الفاتيكان

«الفاتيكان»: الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية «عار وألم»

مطار القاهرة الدولي

إنهاء أزمة الحجاج العالقين بمطار القاهرة

مصلحة الضرائب

مصير أموال الضرائب العقارية

القس الأمريكي أندرو برانسون

تركيا تجدد رفضها الإفراج عن القس الأمريكي

البابا تواضروس

قرار عاجل من الكنيسة المصرية بتقنين الأديرة

الاهلى والترجي

8 أرقام قبل موقعة الأهلي والترجي

ميسي

حبس شقيق «ميسي» لمدة عامين ونصف

تركيا تجدد رفضها الإفراج عن القس الأمريكي

عرب وعالم

القس الأمريكي أندرو برانسون
القس الأمريكي أندرو برانسون

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ترامب يهاجم تركيا مجددا ويهدد بمزيد من العقوبات

#

تعرف بالتفاصيل على بطل الأزمة الأمريكية التركية

#

محكمة تركية ترفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي

#

هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا ؟!

الافراج

محكمة تركية

اندرو برانسون

القس الأمريكي

رفضت محكمة العقوبات المشددة الثالثة بولاية إزمير غربي تركيا، اليوم الجمعة، طلباً بشأن رفع الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم بتهم التجسس والإرهاب.

جاء ذلك بعد نظر المحكمة (أعلى بدرجة من المحكمة التي رفضت الطعن الأخير قبل يومين) في اعتراض تقدم به محامي الدفاع إسماعيل جم هالافورت، على قرار فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، بحق موكله.

وعقب دراسة هيئة المحكمة الاعتراض، قررت رفض الطلب ومواصلة فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد على برانسون.

وقبل يومين، رفضت محكمة العقوبات المشددة الثانية في إزمير، طلباً بشأن رفع الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، عن القس الأمريكي.

وكانت محكمة العقوبات المشددة الثانية فرضت أواخر الشهر الماضي، الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على "برانسون" بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف برانسون في 9 ديسمبر 2016، ويُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "جولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.

وتتضمن لائحة الاتهام ضد برانسون، ارتكاب جرائم باسم "بي كا كا" و"جولن" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة معارك الأزقة الفكرية المظلمة في مصر

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري
» حبس شقيق «ميسي» لمدة عامين ونصف
» مصرع وإصابة 8 أشخاص بسبب مبارة كرة في المنيا
» «ميندوجا» يقود هجوم الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري
» حريق بلتهم 10 محلات تجارية بأسيوط
» سبب تمسك «جروس» بمشاركة الكونغولي «كاسونجو»
» إصابة 24 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا
» رسميًا.. نجم أوروجواي ينتقل إلى ميلان الإيطالي
» مهندس يشعل النار في شقة والده
» فتاة تحمل من أبيها سفاحًا بعد ممارسة الجنس معها
» «رونالدو» على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة فيرونا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر