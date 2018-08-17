طوارئ بـ"الزراعة" استعدادًا للعيد

17 أغسطس 2018 - 04:42 م

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تهيئة كافة الحدائق والمنتزهات التابعة لها في القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة، لاستقبال زوارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ للتيسير على المواطنين وعلاج مشاكل التكدس بها.

وكلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان والأسماك، وعمل خطة تفصيلية طوال أيام العيد لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو في أبهى صورها.

وقال أبو ستيت إنه تم زيادة منافذ دخول حديقة الحيوان وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب، وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير، فضلا عن تجديد اللوحات الخاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها في الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية، وكذلك زيادة عدد الأسهم الإرشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل الحديقة، لمساعدة الزوار في أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن والصحة بالمحافظات والإسعاف والمطافئ، لمواجهة أي طوارئ أو أزمات والتعامل معها بسرعة، فضلا عن تواجد أمن الحديقة على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة.