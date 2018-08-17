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سبب تمسك «جروس» بمشاركة الكونغولي «كاسونجو»

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«كاسونجو» مستمر مع الزمالك

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الزمالك

جروس

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب تمسكه بالدفع بالكونغولي كابونجو كاسونجو في التشكيلة الأساسية خلال المباريات الماضية على حساب عمر السعيد.

وأكد جروس للجهاز المعاون أن سر اعتماده على كاسونجو بسبب شراسته عن عمر السعيد، بالإضافة إلى الاعتماد عليه في بعض الأحيان كمحطة لعب، بجانب سرعته، وهو ما يحتاجه في بعض الهجمات المرتدة.

وتنتاب عمر السعيد حالة من الغضب بسبب استبعاده من المشاركة منذ بداية الموسم.


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