موقع عالمى بعد اكتشاف أقدم "جبنة" فى مصر: لا تأكلوا منها

17 أغسطس 2018 - 04:53 م

"إذا كنت لا تزال تشعر بخيبة الأمل بسبب رفضك فرصة شرب عصير المومياء الأحمر المكتشف فى مصر الشهر الماضى، فلدينا بعض الأخبار السارة لك" هكذا علق موقع livescience "مازحا" على اكتشاف أقدم جبن فى مصر عمرها أكثر من 3 آلاف سنة.

يقول الموقع، اكتشف الباحثون للتو أقدم جبن فى العالم (فى سقارة" ومن المؤكد تقريبًا أنه "ملوث" وتم اكتشاف الجبن فى مخبأ كبير من الجرار الطينية المكسورة داخل قبر "بتاحمس" عمدة مدينة ممفيس، فى مصر القديمة، ومسئول كبير خلال فترات حكم الفراعنة سيتى الأول ورمسيس الثانى، ويعتقد أن القبر تم بناؤه فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، مما يجعل - الجبن فى الداخل - حوالى 3300 سنة.

وعثر باحثون من جامعة كاتانيا فى إيطاليا وجامعة القاهرة فى مصر على مخبأ خلال مهمة التنقيب فى 2013-2014. داخل واحدة من الجرار المجزأة، لاحظوا بودرة، "كتلة صلبة متجمدة"، وفقا لدراسة نشرت على الإنترنت 25 يوليو فى مجلة الكيمياء التحليلية فى مكان قريب، وجدوا قطعة قماش كان من المرجح استخدامها للحفظ وتغطى الكتلة القديمة من الطعام، ويشير هذا القماش إلى أن الطعام كان صلبًا عندما تم إدخاله إلى جانب بتاحمس قبل بضعة آلاف عام.

وقال الباحثون، إن الجبن كان مسحوقًا "كتلة بيضاء" يحتمل أن تكون شكلاً من خليط من حليب البقر وحليب الماعز أو الجبن.

وللتأكد من ذلك، قام الباحثون بتقطيع الجبن وأخذوا عينة صغيرة إلى مختبر الكيمياء لتحليلها، وقام الفريق بحل العينة لعزل البروتينات المحددة فى الداخل. وكشف التحليل أن عينة الجبن تحتوى على خمسة بروتينات منفصلة توجد عادة فى حليب بوفيداى (حليب من الأبقار والأغنام والماعز والجاموس)، اثنان منها حصريان لحليب البقر.

وكتب الباحثون فى دراستهم "العينة الحالية تمثل أقدم جبن صلب تم اكتشافه حتى الآن."

وأنهى الموقع تقرير بالتأكيد على أنه لا يجب الأكل من هذا الجبن، لأنه ختما ملوث، وربما به بكتريا قديمة.