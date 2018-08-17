تركيا: سنرد بالمثل حال تكرر العقوبات الأمريكية

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العقوبات الأمريكية

وزيرة التجارة التركية

سنرد بالمثل

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان اليوم الجمعة، إن بلادها ردت بالمثل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية طبقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستواصل الرد بالمثل حال تكرارها.

وأضافت خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الاقتصادية بأنقرة، "نجحت التدابير الإضافية التي اتخذتها وزاراتنا في دحر الهجمات الاقتصادية التي استهدفت أسواقنا المالية".

وتابعت: "ها نحن معا نرى ذلك اليوم".

وأوضحت، أن الاقتصاد التركي تعرض لمضاربات تنوعت أشكالها في الأيام الأخيرة، كانت جميعها تهدف إلى تشكيل سيناريوهات تشاؤمية حول اقتصاد البلاد.

ولفتت، إلى أن تركيا تعد واحدة من الدول الأسرع نموًا في منطقتها وحتى على مستوى العالم، ودللت على ذلك بتحقيق اقتصاد البلاد نسبة نمو بلغت 7.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

وزادت بقولها: "مؤشرات الانتاج والصادرات والنمو مستمرة بنفس القوة، وحركة المضاربات لا تتوافق مع حقائق الاقتصاد التركي".

وأكدت وزيرة التجارة التركية أيضا أن مؤشرات الاقتصاد التركي ستعود كما كانت في سابق عهدها إلى مستويات مستقرة.

وأضافت: "نحن دولة تدعم دائما التعاون الاقتصادي العالمي، لكن الولايات المتحدة تتخذ خطوات أحادية تضر بمفاهيم التعاون الاقتصادي العالمي".

وتابعت: "ها نحن نشاهدها تخلط المواضيع السياسية بقضايا التعاون الاقتصادي، وهذا يؤثر بالسلب على اقتصاد العالم أجمع".

واستطردت قائلة: "لكننا سنقف دائمًا إلى جانب منتجينا ومصدرينا في جميع الأسواق وفي مختلف الظروف، ونأمل أن يعي أصدقاؤنا الأمريكيون هذه الحقيقة في أقرب وقت، ويتخذون خطوات بناءة فيما يخص الاقتصاد العالمي ومناخ الاستثمار".

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تركيا منفتحة دائمًا للحوار والتعاون مع الولايات المتحدة.


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