» إصابة 24 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا

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حادث سير

المنيا

تصادم سيارتين

اصابة 24 شخص

أصيب 24 شخصًا اليوم الجمعة، في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي في المنيا.

كان اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام بجوار بوابة الرسوم أمام قرية بني حسن بمركز المنيا، مما أدى إلى إصابة 24 شخصًا من أبناء مركزي أسيوط وسوهاج.

تم نقل المصابين، إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا، وأعلنت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حالات الإصابة تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة دون الخطرة، كما تمت إعادة تسيير الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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