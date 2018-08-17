إنهاء أزمة الحجاج العالقين بمطار القاهرة

17 أغسطس 2018 - 04:58 م

نجحت وزارة الطيران المدنى اليوم، الجمعة، بناء على تكليف من الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، فى حل أزمة 300 حاج مصرى كانوا قد وصلوا إلى مطار القاهرة حاملين تأشيرات الحج بينما لم يجد لديهم تذاكر طيران على أى خطوط طيران.

وقالت مصادر بالوزارة، إنه فور وصول الخبر إلى الوزير أجرى عدة اتصالات وتنسيق على أعلى مستوى مع السلطات السعوية وتم الاتفاق على قيام السلطات السعودية بإيفاد طائرة تابعة للخطوط السعودية ستقوم بنقل الحجاج إلى الأراضى السعودية لأداء المناسك.

وقام اللواء طيار أحمد جنينة، بترتيب سفر الحجاج المصريين، الذى من المنتظر أن يغادرون مطار القاهرة اليوم الجمعة فى تمام الساعة 8 مساء من مبنى الركاب رقم 2 .

ومن جانبهم أثنى الحجاج المصريون على التدخل الفورى للفريق يونس المصرى وزير الطيران، والذى تدخل على الفور لحل أزمتهم وتم تشكيل فريق عمل على أعلى المستويات من قيادات المطار لإنهاء سفر الحجاج المصريين.