حبس شقيقين لسرقتهما أسلاك الشركة المصرية للاتصالات

أمر رئيس نيابة مركز طوخ، بحبس شقيقين 4 أيام علي ذمة التحقيق قاما بسرقة كابلات هواتف نحاسية، تابعة للشركة المصرية للاتصالات.

كان اللواء اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية قد تلقي، إخطارًا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بضبط كل من "ع ع" 38 سنة، وشقيقه "أ" 26 سنة، بحوزتهما 120 قطعة من كابلات الهواتف النحاسية .

توصلت التحريات، إلى أن المتهمين عاملان خردة وبسؤالهما عن مصدر الكابلات، أفادا بأنهما حصلا عليها من متهم ثالث يدعى "محمد" من مدينة قها، قام ببيع الكابلات لهما خردة وقدرت الكميات بنحو 500 كيلو نحاس من الكابلات، وتكثف الجهود لضبط المتهم الثالث .

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.