  • الجمعة 17 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:52 م
بحث متقدم
صلاح وماني

«كلوب» يكشف حقيقة صراع «صلاح» و«ماني»

عمار علي حسن

إلغاء حلقة عمار علي حسن مع محمود سعد

جمال خاشقجي

«خاشقجي»: الدواعش وذباب الحكومات شوهوا «تويتر»

بابا الفاتيكان

«الفاتيكان»: الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية «عار وألم»

مطار القاهرة الدولي

إنهاء أزمة الحجاج العالقين بمطار القاهرة

مصلحة الضرائب

مصير أموال الضرائب العقارية

القس الأمريكي أندرو برانسون

تركيا تجدد رفضها الإفراج عن القس الأمريكي

البابا تواضروس

قرار عاجل من الكنيسة المصرية بتقنين الأديرة

الاهلى والترجي

8 أرقام قبل موقعة الأهلي والترجي

ميسي

حبس شقيق «ميسي» لمدة عامين ونصف

حريق بلتهم 10 محلات تجارية بأسيوط

قضايا وحوادث

شاهد بالصور..إصابة 8 طالبات في حريق بكلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

بطريرك الكاثوليك: "المسيحيون" مستهدفون من قبل الإرهابيين

#

إصابة 10 أشخاص فى حادث إطلاق نار بمانشستر البريطانية

#

قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

#

حريق هائل داخل 3 محلات بالسلام

محلات تجارية

أسيوط

الحماية المدنية

السيطرة على حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الجمعة من السيطرة على حريق نشب بإحدى المحال التجارية، وامتدت ألسنة النيران لتلتهم الأكشاك والمحلات المجاورة بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط  في محافظة أسيوط.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل بأحد المحال التجارية وامتدت النيران إلى المحال والأكشاك المجاورة بقرية بني شقير دائرة المركز، وبالانتقال والحماية المدنية وسيارات الإطفاء جرى السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

تبين أن سبب الحريق اشتعال مواد بترولية وبنزين وزيوت في أحد المحال تسبب في اشتعاله بالكامل وانتقال النيران لباقي المحال.

نجم عن الحريق احتراق محتويات 10 محال تجارية وأكشاك بالكامل، جرى  تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري حصر الخسائر واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة معارك الأزقة الفكرية المظلمة في مصر

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري
» حبس شقيق «ميسي» لمدة عامين ونصف
» مصرع وإصابة 8 أشخاص بسبب مبارة كرة في المنيا
» «ميندوجا» يقود هجوم الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري
» حريق بلتهم 10 محلات تجارية بأسيوط
» سبب تمسك «جروس» بمشاركة الكونغولي «كاسونجو»
» إصابة 24 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا
» رسميًا.. نجم أوروجواي ينتقل إلى ميلان الإيطالي
» مهندس يشعل النار في شقة والده
» فتاة تحمل من أبيها سفاحًا بعد ممارسة الجنس معها
» «رونالدو» على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة فيرونا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر