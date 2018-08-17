حبس ربة منزل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالقليوبية

أمر رئيس نيابة طوخ بحبس ربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيق لقيامهما بالاتجار فى المخدرات .

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقي معلومات من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، تفيد بقيام عاطل وزوجته بالاتجار فى المخدرات، ويتخذان من منزلهما بإحدى قرى طوخ وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي .

جري تشكيل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمين هما "م ص ع" 35 سنة، عاطل وزوجته، "س ب" 28 سنة، يمارسان نشاطا إجراميا في الاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة بين الشباب والمدمنين .

توجهت قوة من المباحث إلى منزل المتهمين فأسرع المتهم الأول بالهرب تاركا زوجته، وألقى القبض عليها وبحوزتها كمية من الحشيش والأقراص المخدرة "ترامادول"، ومبلغ مالي، وبمواجهتها اعترفت بقيامهما وزوجها الهارب بالاتجار فى المخدرات،

وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق، وسرعة ضبط المتهم الهارب.