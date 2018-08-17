«الفاتيكان»: الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية «عار وألم»

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انتهاكات جنسية

وصف الفاتيكان، اليوم الجمعة، ما توصل إليه تقرير أمريكي حول "انتهاكات جنسية" لعدد من القاصرين من قبل رجال دين كاثوليك، بـ"العار والألم".

والثلاثاء الماضي، نشرت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، تقريرًا حول "انتهاكات جنسية بحق أطفال من قبل رجال دين كاثوليك".

وكشفت المحكمة العليا في بنسلفانيا، عن تورط أكثر من 300 رجل دين كاثوليكي بحالات اعتداء، وقعت على مدار 70 عامًا، يعتقد أن عدد ضحاياها يتجاوز الـ1000 طفل.

وقال مدير مكتب "الكرسي الرسولي" (حكومة الفاتيكان)، غريج بورك، في بيان نشرته إذاعة الفاتيكان "فيما يتعلق بالتقرير، هناك كلمتان تعبران عن المشاعر إزاء هذه الجرائم المروعة: العار والألم".

وأضاف، "الكرسي الرسولي يتعامل بجديّة كبيرة مع عمل اللجنة (صاحبة التقرير)، وقد أدان بشكل قاطع الاعتداء الجنسي على قاصرين"، وفق وكالة "الأناضول".

واعتبر بورك، "أن الانتهاكات الموصوفة في التقرير جنائية ومستهجنة أخلاقيا".

وقال "إن تلك الأعمال كانت خيانة للثقة، وسلبت الناجين من كرامتهم وإيمانهم".

وأكد بورك أنه "يجب أن تكون هناك مساءلة لكل من المسيئين والذين سمحوا بإساءة المعاملة".

وأضاف، أن "معظم النقاشات في التقرير تتعلق بإساءات حدثت قبل أوائل العقد الأول من القرن الحالي، مع الإشارة لعدم العثور على أية حالات بعد عام 2002".

واعتبر بورك، أن "إصلاحات الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة قلّلت بشكل كبير من حالات إساءة معاملة رجال الدين للأطفال".

وأكد أن "البابا يدرك جيدا مدى هذه الجرائم، ويكرر الدعوة إلى بذل كل جهد لتهيئة بيئة آمنة للقاصرين والبالغين المستضعفين في الكنيسة وفي المجتمع بأسره".

وأردف "يجب أن يدرك الضحايا أن البابا يقف إلى جانبهم".


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