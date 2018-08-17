» مصرع وإصابة 8 أشخاص بسبب مبارة كرة في المنيا

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اصابة 6 اخرين

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لقى فلاح وسيدة مصرعهما، وأصيب 6 آخرين اليوم الجمعة، إثر وقوع مشاجرة بإحدى قري مركز مغاعة بمحافظة المنيا، بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال كرة القدم.

البداية كانت عندما تلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوقوع مشاجرة ومصابين ومتوفين بإحدى قري مركز مغاغة، فانتقل العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد خيري مأمور مركز شرطة مغاعة.

 وتبين مقتل «أحمد .ع» 25 عامًا، فلاح، وسيده تدعي «زينب. ق» 65 عامًا، وأصيب 6 أشخاص آخرون من الجانبين، وذلك إثر وقوع مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة بسبب لعب الأطفال لكرة القدم، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 7 متهمين من الجانبين.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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