» «ميندوجا» يقود هجوم الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري خير الدين مضوي، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام.
وجاء التشكيل كالتالى:
حارس مرمى: عصام الحضرى
خط الدفاع: باهر المحمدي – ريتشارد بافور –محمد مجدي – طارق طه
خط الوسط: عماد حمدي – نادر رمضان – محمد الشامي– حسنى عبدربه
فى الهجوم: كريستوفر ميندوجا ولسعد لجزيري
وجاءت تشكيلة الاتحاد على النحو التالي:
الهانى سليمان فى حراسة المرمى.
وفى خط الدفاع رمزى خالد وبازوكا وويلسون وكريم الديب.
وفى خط الوسط نور السيد وأحمد مجدي وعاشور الأدهم.
وثلاثى الهجوم جدو ورزاق سيسيه وخالد قمر.
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