«خاشقجي»: الدواعش وذباب الحكومات شوهوا «تويتر»

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جمال خاشقجي
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قصة التدوينة التي حذفها خاشقجي

داعش

تويتر

جمال خاشقجي

قال الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، إن تنظيم داعش الإرهابي و"ذباب الحكومات" الإلكتروني شوهوا موقع التدوينات المصغر "تويتر".

وقال "خاشقجي" في تغريدة له على "تويتر": "الدواعش وذباب الحكومات الإلكتروني شوه تويتر".

وعلق حساب يدعى ""فحيحر" قائلًا: "بعض الذباب ينتحل شخصيات دواعش، وما هم بدواعش. تويتر قضى على الدواعش منذ بضع سنين".

ورد "خاشقجي" قائلًا: "لا تزال هناك حسابات لدواعش، غالبها حديثة فتجد أن متابعيها 20 أو 30 ( كذلك الذباب ) ويستخدمون معرفات محايدة، يبثون من خلالها أفلامهم وأخبارهم. عمرهم قصير اذ يقوم تويتر بحذف الحساب بعد ايّام او عند التبليغ عنها يؤسس حساب آخر وهكذا (مثل الذباب)".

وعلق "فحيحر": "قد تكون قلة من الحسابات هكذا. لكن أكثرها يعود لذبان ينتحل صفة الدواعش، لأنهم رأوا أنها وسيلة مثالية للطعن في بعض الرموز باسم الدين، إردوغان مثلا. اطلعت على كثير منها وتأكدت. الداعشي الحق له أولويات، فلا يكون شغله الشاغل إردوغان وقطر وحماس والإخوان فقط!".

ورد "خاشقجي": "نعم، لاحظت ذلك، يغرد الداعشي شاتمًا متهمًا الحكومات العربية ثم يعرج على تركيا وحماس والإخوان.. أعتقد أن هذا عقلهم ومنطقهم، هم ضد الجميع".


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