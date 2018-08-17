» الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولة طعن

17 أغسطس 2018 - 05:44 م

أصابت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا بعد إطلاق النار تجاهه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد أفراد من الشرطة، داخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الشرطة، في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة "يديعوت أحرنوت" والقناة العاشرة، إنها أطلقت النار على شاب بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن ضد اثنين من أفراد الشرطة.

وأشار البيان، إلى أن الشاب أُصيب، قبل أن يتم اعتقاله من قوات الشرطة، دون أن يذكر مدى خطورة إصابته.

ولفت إلى أن الشرطة تتواجد في موقع الحادث وتجري تحقيقات حوله.

في السياق، أفاد شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى في القدس، والمنطقة التي أطلقت فيها النار على الشاب الفلسطيني.

كما ذكر الشهود، أن الشرطة طردت عقب الحادث، عددًا كبيرًا من الفلسطينيين المتواجدين في أسواق البلدة القديمة، وأغلقت محالاً تجارية قريبة من موقع الحادث.