استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

17 أغسطس 2018 - 06:02 م

استشهد فلسطينيين، وأُصيب 40 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في بيان صحفي إن الفلسطيني "كريم أبو فطاير" (30 عاما) استشهد جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمخيم البريج شرقي قطاع غزة، وفق وكالة "الأناضول".

وأوضح أن 241 فلسطينيا، أصيبوا، بينهم 40 بالرصاص الحي، فيما تعرض الباقي للاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي تلقيه قوات الجيش على المتظاهرين.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

