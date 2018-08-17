باستثناء الأحد.. إغلاق معبر رفح طوال أسبوع العيد

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معبر رفح
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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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معبر رفح

أعلنت السلطات المصرية أن معبر رفح مغلق اليوم الجمعة وغدا السبت، على أن يتم فتحه بعد غد الأحد.

ويعاد إغلاق المعبر اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس وحتى السبت الموافق 25 من ذات الشهر بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفى وقت سابق أعلنت إدارة معبر رفح الحدودي جنوبي قطاع غزة إغلاقه لمدة 6 أيام متتالية تبدأ الإثنين المقبل في كلا الاتجاهين لحلول عيد الأضحى.

ونوهت إدارة معبر رفح البري (تتبع الجانب الفلسطيني) إلى مواطنيها، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن توقف العمل في المعبر في كلا الاتجاهين وذلك ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

وأكدت أنه سيتم استئناف العمل في معبر رفح صباح يوم الأحد 26 أغسطس الجاري عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.


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