» أولمبياكوس يقترب من ضم «كوكا»

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كوكا
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المصريون

كوكا

براجا

اقترب أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتينج براجا والمنتخب الوطني، من الانتقال إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.     

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن رئيس سبورتنج براجا، أنطونيو سالفادور أكد أن كوكا سيجدد عقده لموسم آخر مع النادي وستتم إعارته إلى أولمبياكوس.

وأوضحت رئيس سبورتينج أن مدرب أولمبياكوس، البرتغالي بيدرو مارتينز، قد تمسك بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، حيثُ سبق أن دربه في صفوف ريو آفي قبل ضمه لصفوف براجا.

وأكد "سالفادور" أن صفقة انتقالا كوكا إلى أولمبياكوس سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما أبدى اللاعب المصري رغبته في الرحيل.


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