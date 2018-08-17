» ربة منزل تقتل ابنتها بمساعدة نجلها بـ"إيد الهون"

17 أغسطس 2018 - 07:42 م

أقدمت ربة منزل على ضرب نجلتها بـ«إيد الهون» وخنقها، بمساعدة نجلها داخل غرفة من غرف المنزل لعدم سماعها كلامها بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، قد تلقي إخطارًا، من العقيد علاء أبوغزالة، مأمور مركز الرحمانية، بوصول «إيمان .ش» 27 سنة، إلى المستشفى العام جثة هامدة.

انتقل علي الفور الرائد عبدالعزيز ترابيس، رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية، وتبين من الفحص، أن وراء جريمة القتل «خ .غ» 55 سنة، والدة المتوفاة، و«م .ش» 21 سنة، شقيق المتوفاة.

وتبين أنه تم ضرب المتوفاة بـ«إيد الهون» وخنقها، أثناء مشادة بينهم تحولت إلى مشاجرة بسبب عدم استجابة المتوفاة لنصائح والدتها و«عدم سماعها الكلام».

تحرر محضراً بالواقعة، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.