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اصابة 66 شخصًا في حوادث متفرقة بسبب السرعة الزائدة

قضايا وحوادث

حوادث طرق
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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حوادث طرق

السرعة الزائدة

شهدت بعض الطرق السريعة اليوم الجمعة بمختلف محافظات الجمهورية، عدة حوادث أودت بحياة بعض المواطنين بينما أصيب آخرون نتيجة تصادم السيارات يبعضها بسبب السرعة الجنونية  الزائدة، حيث أصبحت حوادث  الطرق أمرَا اعتياديَا يتكرر يوميًا دون وجود حلول جذرية تستطيع إنهاء معاناة العديد من المواطنين التى تنتهى حياتهم دون التفرقة بين كبير وصغير غنى أو فقير.

وفي هذا التقرير ترصد "المصريون" الحوادث التي وقعت اليوم الجمعة بمختلف المحافظات.

اصابة 31 شخصًا في حادث مروري بطريق «مرسى علم- ادفو»

أصيب 31 شخصا، في حادث مروري , وقع بطريق «مرسى علم- ادفو» بمنطقة الشيخ سالم جنوب محافظة البحر الأحمر.

البداية عندما تلقي مرفق الإسعاف بالبحرالأحمر إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق «مرسى علم- ادفو» قرب منطقة الشيخ سالم، وأسفر الحادث عن إصابة 31 شخصًا بإصابات مختلفة.

على الفور تم دفع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم للعلاج حيث انتقلت الدكتورة نجلاء حماد مدير عام الصحة بالبحر الأحمر إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية وتوفير الرعاية والخدمات الطبية للمصابين.

إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين ببنى سويف

أصيب 9 أشخاص مساء اليوم الجمعة ، فى تصادم سيارتين إحداهما أجرة ميكروباص والأخرى  ربع نقل على  طريق "أسيوط -  القاهرة " الصحراوى الغربي على مسافة 5  كيلو مترات من كمين قصر الباسل بالاتجاه القبلى .

ونقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين  إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقى الخدمة الطبية والفحوصات اللازمة، وانتقلت قيادات ادارة المرور ومباحث الطرق، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات على الطريق.

إصابة 24 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا

بينما أصيب 24 شخصًا اليوم، في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي في المنيا.

كان اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام بجوار بوابة الرسوم أمام قرية بني حسن بمركز المنيا، مما أدى إلى إصابة 24 شخصًا من أبناء مركزي أسيوط وسوهاج.

تم نقل المصابين، إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا، وأعلنت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حالات الإصابة تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة دون الخطرة، كما تمت إعادة تسيير الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة شخصين أثر انقلاب سيارة بأكتوبر

أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق وصلة دهشور في مدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث وسحت الكثافات من الطريق وتم الدفع بسيارة اسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات  الإدارة العامة لمرور الجيزة, قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى وصلة دهشور بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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