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مستشار وزير النقل يتقدم باستقالته

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اللواء مصطفى الديب
اللواء مصطفى الديب

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وزير النقل

استقالة

مستشار وزير

تقدم اللواء مصطفى الديب، مستشار وزير النقل للشئون البحرية والنهرية، باستقالته لوزير النقل واعتذاره عن العمل في كمستشار لوزير النقل وبقية المناصب التي يتولاها.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة أن "الديب" تقدم باعتذار عن استمراره في المنصب وذلك بعد أن طلب الدكتور هشام عرفات وزير النقل طلب من "الديب" تقديم استقالته وذلك بسبب وجود مشاكل في قطاع النقل البحرى والتأخير في تنفيذ خطة الوزارة في المشروعات.

وأضافت أن اللواء الديب تم تعيينه مستشارًا للنقل البحرى والنهري في مارس 2017 وكما تم تعيينه رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة .


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