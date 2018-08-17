5 حيل برلمانية للحد من الزيادة السكانية

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حدد برلمانيون، مجموعة من السبل والحيل، التى يسعى مجلس النواب، خلال الفترة الراهنة إلى سلكها؛ للحد من الزيادة السكانية التى يعتبرها كثيرون تهديدًا حقيقيًا للمجتمع بأسره، وأبرزها، حث المواطنين على الاكتفاء بطفلين، ومنح من يلتزم حوافز إيجابية، وكذلك إقناع المواطنين بأهمية تنظيم النسل، ورفع سن الزواج لـ21 عامًا بدلًا من 18.

حوافز

محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أعلن عن إعداده لمشروع قانون تقدم به مع 60 نائبًا آخرين، يتضمن عدة مقترحات بشأن منح من يكتفى بطفلين فقط حوافز إيجابية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إقرار عقوبات سلبية على من ينجب أكثر من طفلين، لأن ذلك غير دستوري».

«العمارى»، فى تصريحات، أضاف أن القانون سيُناقش داخل لجنة الصحة، فور انتهاء الإجازة البرلمانية، وأنه لم يتم إرسال مشروع القانون إلى أى جهة للإدلاء برأيها، مؤكدًا أن «اللجنة ستستقبل كل المقترحات ذات الصلة من كل المهتمين، ولن نقول إننا انتهينا من مناقشة أى شيء دون دعوة المختصين من كل الجهات للمشاركة فى الحوار المجتمعى حول مشروع القانون».

تنظيم النسل

ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، قالت إن البرلمان خلال الفترة الراهنة، يعمل على إقناع الأسر المصرية، بأهمية تنظيم النسل وليس تحديده، معتبرة أن تحديد النسل مخالف للشريعة الإسلامية.

الحد من الزواج المبكر

وخلال حديثها لـ«المصريون»، أوضحت «الشيخ»، أن تنظيم النسل، بات مسألة مهمة جدًا؛ للحد من الزيادة السكانية، منوهًة بأن المجلس، يسعى إلى الحد من الزواج المبكر الذى ينتج عنه زيادة سكانية سريعة، وليس هذا فحسب، بل دائمًا ما ينتهى إما بالطلاق أو الوفاة للزوجة، التى لا تتحمل الأعباء والحمل والولادة فى سنه مبكرة.

رفع سن الزواج لـ21

عضو مجلس النواب، أشارت إلى أن مجلس النواب يفكر فى تحديد سن الزواج بحيث يكون السن المعتبر والقانونى 21 عامًا وليس 18، متابعًة: «هذا السن مناسب جدًا، بينما 18 يكون الشخص ما زال صغير ولا يدرك مسائل كثيرة».

تعليم الفتيات إجباري

وأضافت، أن المجلس يُعد تشريعًا جديدًا يلزم الأسر بتعليم الفتيات وتنويرهن، مؤكدًة أن من يتكاسل أو لا ينفذ ذلك فسيعرض نفسه للعقاب وللمحاسبة.

الاكتفاء بفردين

أما، سعيد شابيك، عضو مجلس النواب، قال إن البرلمان يسعى حاليًا إلى حث المواطنين على الاكتفاء بفردين فقط؛ للحد من الزيادة السكانية التى باتت تهدد المجتمع بأسره، وليس المتسببين فيها فقط.

وأضاف «شبابيك»، لـ«المصريون»، أن من لصعب فرض عقوبات أو غرامات على من ينجب أكثر من اثنين، ولكن لابد من توعيتهم بخطر تلك المسألة عليهم وعلى أبناءهم من بعدهم.

عضو مجلس النواب، لفت إلى أن هناك طرقًا ووسائل كثيرة يمكن من خلال إتباعها، الحد من الزيادة السكانية، منوهًا بأنه من الأفضل إقناع المواطنين بها، وليس إجبارهم على فعل أى شيء معين.

من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن قضية الزيادة السكانية ستكون فى مقدمة أولوياتها فى دور الانعقاد المقبل، مشددة على ضرورة وجود معالجة مختلفة لأزمة التضخم السكاني.

وأضافت «أبو السعد»: «إننا نحتاج لوقفة جادة لعلاج مشكلة الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على التنمية»، مؤكدة أن علاج مشكلة الزيادة السكانية سيؤدى لنتائج إيجابية فى تحقيق التنمية الشاملة.

وأشارت، إلى أن الزيادة السكانية تلتهم أى تنمية يمكن أن تحدث، لافتًة إلى أن النمو السكانى كل عام يزيد على 2.5  مليون نسمة، مطالبة الحكومة بالنظر برؤية مختلفة للزيادة السكانية.


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