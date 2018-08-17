» «ترامب» مهددًا تركيا: الأمر لم ينته بعد.. لن نقف مكتوفي الأيدي

17 أغسطس 2018 - 09:22 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لن تقف "مكتوفة الأيدي" أمام احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون.

وجاء تصريح ترامب، بعد يوم من تصريح وزير الخزينة (المالية) الأمريكي، بأن واشنطن ربما تفرض المزيد من العقوبات على أنقرة.

وأضاف، ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "كان ينبغي أن يعيدوه (القس برانسون) لنا منذ فترة طويلة وفي رأيي أساءت تركيا التصرف جدًا جدًا. الأمر لم ينته بعد. لن نقف مكتوفي الأيدي. لا يمكن أن يأخذوا أبناء بلدنا".