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الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الترجي بهدف «أزارو»

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الاهلى

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أزارو

انتهي الشوط الاول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الترجي التونسي المقامة حاليًا بإستاد رادس، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي الوحيد وليد آزارو في الدقيقة 31.

ويُدير اللقاء طاقم تحكيم جابوني بقيادة إريك أوتوجو كاستان ويعاونه كلاً من كاستان والتشادي عيسي يايا والجابوني موسوندا مونتال.

ويلعب الاهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوى وأحمد فتحى وساليف كوليبالى وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر وميدو جابر ووليد سليمان ووليد أزارو.

ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُحتلاً المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف الترجي المتصدر بـ10 نقاط، ويأتي بعدهما تاونشيب البتسواني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ثم كمبالا سيتي الأوغندي صاحب المركز الأخير بنفس الرصيد متأخرا بفارق الأهداف عن بطل بتسوانا.

جاءت انطلاقة المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وشهدت الدقيقة الثانية التحام قوي بين بلال الماجري وفرانك كوم ثنائي الترجي ودخل الجهاز الطبي للفريق التونسي لعلاج أحد لاعبي الترجي.

أنقذ ميدو جابر فرصة هدف مُحقق للفريق التونسي بعدما تزحلق على كرة كانت مع مهاجم الترجي ،وكاد سعد سمير يُسجل هدف للأهلي في الدقيقة 12 بعدما سدد بقدمه كرة من تمريرة على معلول لكنها مرت بجوار القائم ولعب وليد سليمان كرة ضعيفة جاءت فوق العارضة.

وأخرج وليد آزارو كرة قبل أن تدخل شباك الاهلي بسنتيمترات لينقذ الاهلي من فرصة هدف للترجي في الدقيقة 15 عن طريق يوسف البلايلي.

وتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية من يوسف البلايلي في الدقيقة 18 ، وبمرور الوقت يواصل الترجي سيطرته على اللقاء وسط تراجع واضح من جانب الاهلي الذى أعتمد على الهجمة المرتدة والتى لم تمثل خطورة على مرمى صاحب الأرض.

وعكس مجريات اللقاء ينجح الاهلي في تسجيل هدف التقدم عن طريق وليد آزارو بعدما تلقي تمريرة من ساليف كوليبالي فشل حارس الترجي في التعامل معها وسط مراقبة من سعد سمير ووصلت الكرة إلى أزارو الذى سجل في مرمى الترجي بالدقيقة 31.

وأهدر وليد آزارو فرصة مُحققة لتسجيل هدف ثاني عن طريق آزارو بعدما تلقي تمريلارة عرضية ولا أروع من على معلول في الدقيقة 41 لكن المهاجم المغربي لعب الكرة في "يد" حارس الترجي معز بن شريفية .

بعدها بدقيقة قاد الدربالي هجمة خطرة للترجي وكاد يُسجل هدفًا لكن أحمد فتحي انقذ الكرة ،وواصل الفريق التونسي السيطرة على اللقاء ونال يوسف البلايلي بطاقة صفراء للخسونة وكاد ناصر ماهر يسجل هدف ثان للأهلي من تمريرة جيدة عن طريق وليد سليمان لمن ناصر لبعها بعيدًا عن الشباك ثم أهدر كوليبالي فرصة ثانية للتسجيل بعدها ينتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف آزارو.

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