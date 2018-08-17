تفاصيل الطلاق السري بين غادة عادل ومجدي الهواري

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غادة عادل ومجدى الهوارى
غادة عادل ومجدى الهوارى

المصريون ـ متابعات

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كشفت الفنانة غادة عادل عن كواليس طلاقها من المنتج والمخرج مجدي الهواري، بعد زواج استمر لفترة تزيد عن 20 عاما.
قالت غادة عادل إنها لم تسمح لأي شخص من قبل بأن يسألها عن تفاصيل طلاقها، احتراما لرغبة مجدي الهواري، الذي يرغب في أن يكون الانفصال سريًا، مؤكدة أنها لم تدلي بأي تصريح واحد في هذا الموضوع سواء بالنفي أو الإيجاب.
وأضافت الفنانة الشابة، في حوار لها مع مجلة “زهرة الخليج”، أنها تتحدث للمرة الأولى، عن انفصالها عن زوجها، وأنها احترمت رغبة الطرف الآخر، كونه والد أبنائها الخمسة، لكنها دائما ما كانت تخبره أن الأمر سيتم إعلانه آجلا أم عاجلا.
وأكدت أن ما يجمعها بمجدي الهواري حاليًا هو علاقة صداقة فقط، كونه والد أبنائها وبينهم عشرة تزيد عن الـ 20 عاما، وأنهما اتفقا أن يعيش كل منهما حياته بالطريقة التي تناسبه.
في نفس السياق، أشارت أنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية في الصحافة، حتى إن أسماء أبنائها ظلت مجهولة للصحافة حتى وقت قريب، مؤكدة أنها تسعى للحفاظ على أسرار حياتها، لأنها تعتبر ذلك جزءا من الحفاظ على أولادها، خاصة أن سبب الطلاق لا يهم أحدا.

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