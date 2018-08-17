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استقالة مستشار وزير النقل للشؤون البحرية والنهرية

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اللواء مصطفى الديب
اللواء مصطفى الديب

المصريون ـ متابعات

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قام اللواء مصطفى الديب، مستشار وزير النقل للشؤون البحرية والنهرية، بالتقدم باستقالته لوزير النقل واعتذاره عن العمل في كمستشار لوزير النقل وبقية المناصب التي يتولاها.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن "الديب" تقدم بإعتذار عن استمراره في المنصب وذلك بعد أن طلب الدكتور هشام عرفات وزير النقل طلب من الديب تقديم استقالته وذلك بسبب وجود مشاكل في قطاع النقل البحرى والتأخير في تنفيذ خطة الوزارة في المشروعات، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
وأوضحت أن اللواء الديب تم تعيينه مستشارا للنقل البحرى والنهري في مارس 2017 وكما تم تعيينه رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة .

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