» تفاصيل ضبط شقة دعارة للشواذ فوق مسجد بالغربية

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النيابه العامة


تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، من ضبط أحد بيوت الدعاره أعلى مسجد ، بطريق قرية شوبر التابع لقسم أول طنطا.

تعود أحداث الواقعة لورود معلومات للمقدم محمد السعدنى رئيس قسم حماية الآداب بمديرية أمن الغربية، تفيد بقيام أحد الأشخاص ويدعى "محمد محمد احمد"،20 سنة، عاطل، مقيم أول طريق شوبر أول طنطا، بإدارة مسكنه الذي يعلو أحد المساجد فى الأعمال المنافية للأداب، وجلب النسوة الساقطات، والرجال لممارسة الدعارة والمتعة الحرام، وقيامه باستقطاب الرجال الشواذ جنسيًا مقابل أجر مادي.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، وبمداهمة الشقة وضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، وبتقنيين الاجراءات تم استهداف الشقة وضبط المتحري عنه وبحوزته 200جنيه، وبصحبته كل من "ه.س.م" 31سنة، بدون عمل، مقيمة قرية فيشا سليم مركز طنطا، وشقيقتها"سمر" 28 سنة بدون عمل سبق اتهامها فى قضيتي قتل وتزوير، و"ر.ط.ع"، 24 سنة، عاطل مقيم كفر أبو جندي مركز قطور، و"خ.أ.ا"، 23 سنة حاصل على دبلوم صناعة، و"ا.ن.امين"،17سنة، مقيم عرب جهينة مركز شبين القناطر- قليوبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بذلك، وأضاف المتهم "م.ع.م"، بأن المبلغ المضبوط من متحصلات إدارة مسكنه فى الدعارة وقيامه باستقطاب الشواذ جنسيًا، تحرر المحضر 24933 جنح قسم أول طنطا، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق .

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