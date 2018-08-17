» بالفيديو.. الأهلي يتأهل إلى دور الـ8 بدوري الأبطال

17 أغسطس 2018 - 11:02 م

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره الترجي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم،الجمعة، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الاهلي وليد آزارو في الدقيقة 31 ليحصد ثلاث نقاط غالية يرفع بهما رصيده إلى 10 نقاط ويضمن التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا برفقة الترجي بنفس الرصيد وأن كانت المواجهات المُباشرة لصالح بطل مصر.

قدم الاهلي أداء متوازن على مدار شوطي المباراة ونجم في فرض أسلوبه وأحكم الرقابة على مفاتيح لعب الترجي ليخطف الاهلي فوزاً ثميناً يؤكد به تألقه على ملعب رادس الذى كثيراً ما شهد ذكريات رائعة للأهلي حيث سبق وحقق أكثر من فوز وتتويج عليه.

أدار اللقاء طاقم تحكيم جابوني بقيادة إريك أوتوجو كاستان ويعاونه كلاً من كاستان والتشادي عيسي يايا والجابوني موسوندا مونتال.

الشوط الأول

جاءت انطلاقة المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وشهدت الدقيقة الثانية التحام قوي بين بلال الماجري وفرانك كوم ثنائي الترجي ودخل الجهاز الطبي للفريق التونسي لعلاج أحد لاعبي الترجي.

أنقذ ميدو جابر فرصة هدف مُحقق للفريق التونسي بعدما تزحلق على كرة كانت مع مهاجم الترجي ،وكاد سعد سمير يُسجل هدف للأهلي في الدقيقة 12 بعدما سدد بقدمه كرة من تمريرة على معلول لكنها مرت بجوار القائم ولعب وليد سليمان كرة ضعيفة جاءت فوق العارضة.

وأخرج وليد آزارو كرة قبل أن تدخل شباك الاهلي بسنتيمترات لينقذ الاهلي من فرصة هدف للترجي في الدقيقة 15 عن طريق يوسف البلايلي.

وتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية من يوسف البلايلي في الدقيقة 18 ، وبمرور الوقت يواصل الترجي سيطرته على اللقاء وسط تراجع واضح من جانب الاهلي الذى أعتمد على الهجمة المرتدة والتى لم تمثل خطورة على مرمى صاحب الأرض.

وعكس مجريات اللقاء ينجح الاهلي في تسجيل هدف التقدم عن طريق وليد آزارو بعدما تلقي تمريرة من ساليف كوليبالي فشل حارس الترجي في التعامل معها وسط مراقبة من سعد سمير ووصلت الكرة إلى أزارو الذى سجل في مرمى الترجي بالدقيقة 31.

وأهدر وليد آزارو فرصة مُحققة لتسجيل هدف ثاني عن طريق آزارو بعدما تلقي تمريرة عرضية ولا أروع من على معلول في الدقيقة 41 لكن المهاجم المغربي لعب الكرة في "يد" حارس الترجي معز بن شريفية .

بعدها بدقيقة قاد الدربالي هجمة خطرة للترجي وكاد يُسجل هدفاً لكن أحمد فتحي انقذ الكرة ،وواصل الفريق التونسي السيطرة على اللقاء ونال يوسف البلايلي بطاقة صفراء للخسونة وكاد ناصر ماهر يسجل هدف ثان للأهلي من تمريرة حريرية عن طريق وليد سليمان، إلا أن ماهر تعامل مع الكرة بقوة غير مطلوبة خاصة وأنه كان منفردا بالشباك، لتصطدم بجسد الحارس معزبن شريفة، ثم أهدر كوليبالي فرصة ثانية للتسجيل، بعدها ينتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف آزارو.

الشوط الثاني

بدأ الترجي التونسي الشوط الثاني مُهاجماً بحثاً عن تسجيل هدف التعادل وضغط الاهلي بشكل واضح ونال فرانكوم لاعب الترجي بطاقة صفراء في الدقيقة 52 للخشونة مع وليد سليمان.

واصل الترجي ضغطه على مرمى الاهلي الذى أعتمد على هجمات متباعدة لم يُحسن لاعبيه التعامل معها.

ونال وليد سليمان بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 66 ليعغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام كمنبالا سيتي في الجولة الأخيرة وبطاقىة صفراء في الدقيقة 68 لميدو جابر

وكاد الترجي يُسجل هدف التعادل في الدقيقة 70 بعدما تأخر محمد الشناوي في الخروج من مرماه لتصل الكرة إلى مهاجم الترجي قبل أن يعود الشناوي وينقذ الموقف ، وتتواصل الخطورة التونسية بعدما أخطأ على معلول في تشتييت كرة من داخل منطقة جزاء الاهلي لكن الشناوي يتدخل ويمسك بالكرة على مرتين.

ويشهر الحكم الجابوني بطاقة صفراء للاعب الترجي خليل شمامة للتدخل مع الشناوي بعنف.

ويخرج ناصر ماهر ويشارك بدلاً منه أيمن أشرف في الدقيقة 74 ، ومع إقتراب المباراة من نهايتها يضغط الترجي بكامل خطوته ويدفع كارتيرون المدير الفني للأهلي بأكرم توفيق بدلاً من وليد سليمان في الدقيقة 80

سامح الدربالي أهدر هدف محقق في الدقيقة 82 بعدما لعب كرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات وحاول الترجي التسجيل في الدقائق الأخيرة لكن دفاع الاهلي تماسك ليخرج بطل مصر فائزاً بالنقاط الثلاثة والصعود لدور الثمانية.