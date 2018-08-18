"البرادعي": اليوم فقط أدركت هذا الأمر الهام

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الدكتور محمد البرادعي
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كشف الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، عن معلومة هامة أدركها اليوم فقط في لحظة من لحظات التأمل الفكري.

وقال "البرادعي"، في تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يوم الجمعة، "اليوم في لحظة تأمل وأنا أستعرض شريط حياتي أدركت يقينا أن أكثر الناس قربا إلى نفسي بصرف النظر عن إختلافنا  في أي شيء وكل شئ هم من يشاركوننى فكرة محورية.

وتابع "البرادعي": "وهى حق كل إنسان في أن يكون إنساناً وأن يعامل كإنسان ... الإنسان إلى زوال والفكر يبقى"




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